Fenerbahçe'nin konuğu Başakşehir – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    'nin konuğu Başakşehir

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin konuğu Başakşehir

    'in 8'inci haftasında , yarın 'i konuk edecek.

    Ülker Stadyumu'nda saat 18:00'de başlayacak maçta hakem düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ile Serkan Çimen üstlenecek.

    Süper Lig'de 'i evinde 10 kez ağırlayan Sarı-lacivertli ekip, tek yenilgisini geçtiğimiz sezon yaşadı. Bu sezon ligde yaşadığı sıkıntılı günleri Başakşehir maçında sonlandırmak isteyen , UEFA Avrupa Ligi'nde 'yı mağlup ettiği için moralli şekilde sahadaki yerini alacak.

    BENZIA İLK 11'E DÖNECEK
    Teknik Direktörü Phillip Cocu, maçında karşılaşmasına göre bir kaç değişikliğe gidecek. Trnava maçında sahaya 3-5-2 ile çıkan Cocu, Başakşehir maçında yeniden 4'lü savunmaya dönecek. Hollandalı teknik adam, Trnava maçında dinlendirdiği Benzia'ya Frey'in yerine görev verecek. Sağ bekte ise Isla mı Şener mi oynayacak buna maç günü karar verecek olan Cocu, Reyes'in yerine de formayı 'a teslim edebilir.

    Phillip Cocu'nun Medipol Başakşehir maçına şu 11'le çıkması bekleniyor:

    "Harun - Isla (Şener), Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, , Elmas, Ayew, Benzia, Slimani"

    ALİ PALABIYIK'IN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA GÜLEN TARAF FENERBAHÇE
    Fenerbahçe, hakem 'ın düdük çaldığı maçlarda sahadan gülerek ayrılan taraf oluyor.
    Ali Palabıyık, 'de 2012-2013 sezonundan bu yana Fenerbahçe'nin 23 maçında görev aldı. Sarı-lacivertli ekip bu maçların 14'ünde sahadan galip ayrılırken 6 mücadele beraberlikle 3 karşılaşma ise mağlubiyetle sonuçlandı. Palabıyık bu maçların 7'sinde ise sarı-lacivertli takıma kırmızı kart gösterdi.

    Öte yandan ligde Ali Palabıyık, 2012-2013 sezonundan itibaren Başakşehir'in 15 maçında görev aldı. Turuncu-lacivertli ekip Palabıyık'ın yönettiği 10 maçtan galip ayrılırken 4 mağlubiyet 1 de beraberlik aldı.

    1. 6.10.2018 11:17
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