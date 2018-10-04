Slimani atmaya başladı!
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Slimani atmaya başladı!

    Slimani atmaya başladı!

    'nin Cezayirli golcüsü Islam Slimani, Spartak Trnava maçında gollerini attı.

    Sarı-Lacivertlilerin sezon başında Liecester City'den kiraladığı Islam Slimani, Avrupa Ligi'nde de attı. Daha önce 'de ağlarını sarsan Slimani, formasıyla 8. maçında 3. golünü atmış oldu.

    1. 4.10.2018 21:11
    2. Güncelleme: 4.10.2018 21:29
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