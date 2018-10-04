Slimani atmaya başladı!
Fenerbahçe'nin Cezayirli golcüsü Islam Slimani, Spartak Trnava maçında gollerini attı.
Sarı-Lacivertlilerin sezon başında Liecester City'den kiraladığı Islam Slimani, Avrupa Ligi'nde de attı. Daha önce Süper Lig'de Kayserispor ağlarını sarsan Slimani, Fenerbahçe formasıyla 8. maçında 3. golünü atmış oldu.
- 4.10.2018 21:11
- Güncelleme: 4.10.2018 21:29
-
F.Bahçe taraftarı maça ilgi göstermedi
Toplam 1
Yorum
bjk tırnavaya başarılar diliyoruz
-
Sinan Gümüş'ten Porto paylaşımı!
Toplam 1
Yorum
Vatandaş arkadaş hiç mi biriniz eksik taraflarını kapatmak için çalışmaz.. o pozisyonda ayağının dışıyla vursan kaçması imkansız..sen ne yapıyorsun.
-
Eljif Elmas'a milli davet
Toplam 1
Yorum
tek istediğimiz şampiyon olamıyacagız bari elif-barış-berke-ozan-yiğithan bunlar bizim evlatlarımız bunları kazanalım hiç olmazsa
Slimani atmaya başladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.