Fenerbahçe, Avrupa'da 224. randevuda – Fotomaç – 03 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    , Avrupa'da 224. randevuda

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, Avrupa'da 224. randevuda

    D Grubu ikinci maçında yarın Slovakya'nın takımıyla karşılaşacak , Avrupa'da 224. maçına çıkacak.

    D Grubu ikinci maçında yarın Slovakya'nın takımıyla karşılaşacak , Avrupa'da 224. maçına çıkacak.

    organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in takımına elenerek yoluna UEFA 'nde devam etti.

    'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda şimdiye dek 55 maça çıktı.

    Avrupa arenasında 224. maçını 'ya karşı yapacak , daha önce oynadığı 223 karşılaşmada 81 galibiyet ve 46 beraberlik alırken, 96 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 276 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 332 gol gördü.

    Fenerbahçe'nin Avrupa'da oynadığı 223 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

    Organizasyon

    		 O G B M A Y
    UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
    UEFA Avrupa Ligi 55 28 15 12 74 53
    Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
    UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32 12 10 10 47 37
    UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
    Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
    TOPLAM 223 81 46 96 276 332

    UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 56. MAÇ

    Fenerbahçe, organizasyonun adının UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilmesi sonrası bu kulvada yarın 56. maçına çıkacak.

    UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 55 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 28 galibiyet, 15 beraberlik, 12 yenildi aldı. Fenerbahçe, rakip filelere 74 gol bırakırken, kalesinde 53 gole engel olamadı.

    EN BÜYÜK BAŞARI YARI FİNAL

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti.

    Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör yönetiminde UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yer alırken, Fransa'dan Olympique Marsilya, 'dan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamladı.

    Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov, son 16 turunda Çekya'nın ekiplerini saf dışı bıraktı. Çeyrek finalde 'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı gösterirken, bu turda ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamadı.

    SON UEFA GRUBUNDAN LİDER ÇIKTI

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

    Teknik direktör yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı.

    Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına son katıldığı 2016-2017 sezonunda da İngiltere'nin ekibini geride bırakıp, lider olarak adını bir üst tura yazdırdı.

    Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmıştı.

    1. 3.10.2018 10:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , Avrupa'da 224. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN