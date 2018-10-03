Damien Comolli'nin koltuğu sallanıyor – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    'nin koltuğu sallanıyor

    Damien Comolli'nin koltuğu sallanıyor
    Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Cocu ile hedefte olan diğer isim ... Sportif Direktörü Comolli, özellikle yapılan transferler nedeniyle ağır eleştiriler alırken, gönderileceği iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetiminde birçok ismin, Fransız spor adamı ile yolların ayrılmasını istediği ileri sürüldü.
    1. 3.10.2018
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