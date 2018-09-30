Okan Buruk: Fenerbahçe'nin zaaflarını biliyorduk
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    : 'nin zaaflarını biliyorduk

    <a href="/index/okan-buruk?id=bc99d060-56a9-46cc-af2d-2d9d5cab108f" class="" rel="tag">Okan Buruk</a>: <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin zaaflarını biliyorduk

    'un yeni teknik direktörü , maçının ardından, "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı" dedi.

    'in 7. haftasında , evinde 'yi 3-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 'un Teknik Direktörü , şu ifadeleri kullandı:

    "Maçtan önce düşüncelerimizi kazanmak üzerine kurmuştuk. Topun bizde kalması, savunma anlamında biraz daha kalabalık gittik. Daha usta, daha iyi ayaklarla oynadık. Öne geçtikten sonra rakibimizin zaafları olduğunu biliyorduk. Doğru çıkışlarla bu zaafları değerlendirdik. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. İkinci yarıda skoru korumaya bildik ve haklı bir galibiyet aldık. takımının geriye düştükten sonra zorlanacaklarını biliyorduk. Oyuncularıma taraftarlarıma teşekkür ediyorum. Lige kendi açımdan Fenerbahçe ile başlamak tesadüf oldu. Rakip tabloya baktığımızda çok fazla maç kaybetmişti. Bu hafta bu galibiyet bize nasip oldu. Bu maç bana ve ekibime olumlu yansıdı. Oyuncularım da iyi oynadı. Benimle beraber Fenerbahçe'yi yenmiş oldular ama asıl tebrik oyuncularıma. Yenilgi yüzdesi yüksek olan bir takımdı. Bizde aynıydık maç kazanamıyorduk. Özellikle 1. gol önemliydi. O skoru kazandıktan sonra oyun bizim istediğimiz gibi oldu. Hem skor hem oyun çok güzel oldu. "

    1. 30.9.2018 21:47
    2. Güncelleme: 30.9.2018 21:49
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