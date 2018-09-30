Okan Buruk, Çaykur Rizespor'un başında ilk maçına çıktı – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    , 'un başında ilk maçına çıktı

    Okan Buruk, Çaykur Rizespor'un başında ilk maçına çıktı

    'de Philip Cocu kadroyu değiştirmedi. Fenerbahçe, Beşiktaş maçı ilk 11'i ile karşısına çıktı. Sakatlığı süren ile kadroda yer almadı.

    İKİ BAŞKAN KAHVALTIDA BULUŞTU
    Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Başkanı ve yönetimini kahvaltıda ağırladı. Fındıklı ilçesindeki bir restoranda verilen kahvaltıda Çaykur Rizesporlu yöneticilerde yer aldı. İki başkan karşılaşmayı da protokol tribününde izledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çaykur Didi stadyumunda yeşil-mavili taraftarların selfie teklifini geri çevirmedi, fotoğraf çektirdi.

    Karşılaşmayı izleyenler arasında Gençlik ve Spor eski Bakanı ile () Başkan Vekili da yer aldı.

    SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLAR YERİNİ ALDI
    Fenerbahçe taraftarları Çaykur Rizespor maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 800 dolayında sarı lacivertli taraftar kendilerine ayrılan tribünde karşılaşmayı izledi. Taraftarlar takımlarını destekledi.

    OKAN BURUK'UN İLK MAÇI
    Çaykur Rizespor ile anlaşma sağlayan , takımın başında ilk kez sahaya çıktı. Buruk karşılaşma öncesİ Fenerbahçe'de teknik direktör Phılıp Cocu ile bir araya geldi, başarılar diledi.

    KADRODA DEĞİŞİKLİK
    Çaykur Rizespor'un tecrübeli oyuncusu Marvane Saadane, teknik direktör İbrahim Üzülmez döneminde orta sahada görev alırken teknik direktör Okan Buruk ile görev yeri stoper mevkii oldu. Sakatlığı bulunan Musa Çağıran' da 3 haftalık aranın ardından sahalara geri döndü, ilk 11'de yer aldı. Kart cezalısı olan Matic Fink'in yerine teknik direktör Okan Buruk, sol bekte Mehmet Uslu'ya görev verdi.

    STADYUM DOLDU
    Çaykur Rizesporlu taraftarlarda karşılaşmaya ilgi gösterdi. Yeşil mavili yaklaşık 14 bin dolayında taraftar karşılaşmayı izledi, tribünleri doldurdu.

    PANKARTLA SAHAYA ÇIKTILAR
    Çaykur Rizesporlu futbolcular sahaya ellerinde 'Bağımlı olma, özgür ol. Hayde parkalum' yazılı pankartla çıktı.

    1. 30.9.2018 19:17
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