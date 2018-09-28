Atina'da düzenlenen Pavlos Giannakopoulos Turnuvası'nda forma krizi yaşandı. Fenerbahçekarşısında İsrail temsilcisi Maccabi FOX, lacivert formasını getirmeyi unutunca maç aynı renkte formalarla oynandı. İzleyenler iki takımı ayırt etmekte oldukça zorlandı.





Haziran ayında vefat eden Panathinaikos eski başkanı Pavlos Giannakopoulos anısına düzenlenen turnuvada Panathinaikos ve Rusya temsilcisi Khimki Moskova da yer alıyor.