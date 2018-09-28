Fenerbahçe maçında forma krizi!
Fenerbahçe'nin rakibi Maccabi FOX, lacivert formasını getirmeyi unutunca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.
Atina'da düzenlenen Pavlos Giannakopoulos Turnuvası'nda forma krizi yaşandı. Fenerbahçekarşısında İsrail temsilcisi Maccabi FOX, lacivert formasını getirmeyi unutunca maç aynı renkte formalarla oynandı. İzleyenler iki takımı ayırt etmekte oldukça zorlandı.
Haziran ayında vefat eden Panathinaikos eski başkanı Pavlos Giannakopoulos anısına düzenlenen turnuvada Panathinaikos ve Rusya temsilcisi Khimki Moskova da yer alıyor.
- 28.9.2018 09:59
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 7
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sami sen ve kebabci Nuaretin ancak Sudan'a gidersiniz
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FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
Toplam 3
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Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 7
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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