Fenerbahçe maçında forma krizi! – Fotomaç – 28 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Eylül 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    maçında forma krizi!

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> maçında forma krizi!

    'nin rakibi , lacivert formasını getirmeyi unutunca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

    Atina'da düzenlenen Turnuvası'nda forma krizi yaşandı. Fenerbahçekarşısında İsrail temsilcisi , lacivert formasını getirmeyi unutunca maç aynı renkte formalarla oynandı. İzleyenler iki takımı ayırt etmekte oldukça zorlandı.



    Haziran ayında vefat eden Panathinaikos eski başkanı anısına düzenlenen turnuvada Panathinaikos ve temsilcisi Khimki da yer alıyor.

    1. 28.9.2018 09:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    maçında forma krizi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN