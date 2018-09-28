Martin Skrtel'den kötü haber – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    'den kötü haber

    Martin Skrtel'den kötü haber

    Slovakya ’nın yardımcı antrenörü Tarkovic, durumunu izlediği Skrtel’i arayıp bilgi aldığını açıkladı, “İdmanlara başlaması 10-12 günü bulacakmış” dedi.

    'de sakatlığı nedeniyle ve maçlarında oynayamayan savunmanın belkemiği 'in son durumu hakkındaki bilgi ülkesinden geldi. Slovakya 'nda görev alan yardımcı antrenör Stefan Tarkovic, Slovak basınına yaptığı açıklamada, Skrtel'in tedaviye rağmen oynayamayacak durumda olduğunu aktardı. Tarkovic, 33 yaşındaki stoperle telefonda görüştüklerini belirterek, "Daha önce sağ bacağında ciddi bir sorun vardı, aynı sıkıntı değil neyse ki... Adalesinde bir sorun var ve kasları zarar görmüş" ifadelerini kullandı.

    13 EKİM'DE DAVET EDECEĞİZ
    Tarkovic, Skrtel'in antrenmanlara tam randımanlı başlaması için daha 10-12 gün arasında bir süreye ihtiyaç duyduğu bilgisi aldığını sözlerine eklerken, "Durumu net değil. Ancak 13 Ekim'de Çekya ile yapacağımız Uluslar Ligi karşılaşmasında Skrtel'i aday kadroya davet edeceğiz. Kendisi ile sürekli olarak irtibattayız" dedi. Pazar günü deplasmanda oynanacak ve 4 Ekim'de içerdeki Trnava maçlarında oynaması imkansız görünen Martin Skrtel'in, 7 Ekim'de 'de oynanacak mücadelesinde görev alması da şüpheli.

    7 MAÇ YAPTI
    Bu sezon 5'i lig, 2'si Avrupa olmak üzere 7 maçta görev yapan Martin Skrtel, hepsinde de 90 dakika sahada kaldı. Sarı-lacivertli stoper, Takımı için de çok önemli bir isim.


    1. 28.9.2018
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