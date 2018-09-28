Martin Skrtel'den kötü haber
Slovakya Milli Takımı’nın yardımcı antrenörü Tarkovic, durumunu izlediği Skrtel’i arayıp bilgi aldığını açıkladı, “İdmanlara başlaması 10-12 günü bulacakmış” dedi.
13 EKİM'DE DAVET EDECEĞİZ
Tarkovic, Skrtel'in antrenmanlara tam randımanlı başlaması için daha 10-12 gün arasında bir süreye ihtiyaç duyduğu bilgisi aldığını sözlerine eklerken, "Durumu net değil. Ancak 13 Ekim'de Çekya ile yapacağımız Uluslar Ligi karşılaşmasında Skrtel'i aday kadroya davet edeceğiz. Kendisi ile sürekli olarak irtibattayız" dedi. Pazar günü deplasmanda oynanacak Çaykur Rize ve 4 Ekim'de içerdeki Trnava maçlarında oynaması imkansız görünen Martin Skrtel'in, 7 Ekim'de Kadıköy'de oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesinde görev alması da şüpheli.
7 MAÇ YAPTI
Bu sezon 5'i lig, 2'si Avrupa olmak üzere 7 maçta görev yapan Martin Skrtel, hepsinde de 90 dakika sahada kaldı. Sarı-lacivertli stoper, Slovakya Milli Takımı için de çok önemli bir isim.
- 28.9.2018
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FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
metinn madem ki öyle muthis eksikleri varmis o zaman turkiye yi bastan yarisa sokmayacaktiniz dogru ve adil olan budur gerisi laf yemezler gözumm
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