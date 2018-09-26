Valbuena bildiğiniz gibi!

Geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla geldiği F.Bahçe'de hayal kırıklığı yaşatan isimlerden olan Valbuena, önceki gün de vasattı. Aatıf'ın yerine 62. dakikada oyuna giren Fransız futbolcu, beklentilerin altındaydı. 33 yaşındaki futbolcu, net bir gol pozisyonundan yararlanamazken, 4 top kaybı yaptı. 29 dakikada 1 ortası, 2 uzun topu boşa giden Valbuena, sahada kaldığı süre içinde performansıyla hüsran yaşattı. Bu sezon skora katkı sağlayamayan Valbuena, geçtiğimiz yıl forma giydiği 29 lig maçında 7 gol attı, 9 asist yaptı.