'Bu ülkenin şansı' – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    'Bu ülkenin şansı'

    'Bu ülkenin şansı'

    Obradovic, F.Bahçe-G.Saray derbileri için şu yorumu yaptı: için çok büyük bir şans...

    Erkek Basketbol Takımı'nın teknik heyeti ve oyuncuları, dün medya karşısına çıktı. Metro Enerji Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda konuşan başantrenör , önemli açıklamalar yaptı. Birçok konuya değinen Obra'nın öne çıkan sözleri şunlar: " ve çok saygı değer iki büyük kulüp. Birbirlerini daha iyi hale getirmeye çalışan da iki kulüp. Çünkü aralarında olan rekabet her iki tarafında daha iyi olmasına vesile oluyor ama her şey sporun içinde kaldığı sürece. Şunu bilmemiz lazım onlar iyi olursa biz daha iyi olmak için çabalayacağız. Fenerbahçe- derbileri için büyük bir şans. Euroleague çok zor bir turnuva. Baktığımızda belki de Avrupa'nın en zor ligi diyebiliriz. Diğer takımlar yeni oyuncular aldılar. Komple takımını değiştirenler oldu. Dolayısıyla bizim takımları ve oyuncuları izleyip en iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Ligin başlamasına artık kısa bir zaman kaldı. Milli takımlarda olan oyuncularımız da aramıza katıldı."
    1. 26.9.2018
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