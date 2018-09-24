Tam zamanı
Zafer, Kanarya için çok şey demek. Zagrep hezimetini unutturacak, lige iyice ağırlığını koyacak, Cocu rahatlayacak. F.Bahçe, Beşiktaş’a karşı Kadıköy’de 16 maçtır yenilgisiz.
21.00'dekı dev mücadelede alınacak bir yenilgi, 5 haftada 9 puan kaybeden Fenerbahçe'yi lig yarışında iyice geriye düşürecek, Cocu için daha zor günler başlayacak. Zafer ise Kanarya'nın ilacı olacak. Sarı-lacivertli ekibin bu gece en büyük güvencesi tribünlerdeki destek ordusu olacak. Kadıköy'deki derbi üstünlüğü de Fenerbahçe'ye psikolojik avantaj sağlıyor. Beşiktaş'a evinde en son 2005'te yenilen Kanarya, daha sonra oynanan 16karşılaşmanın 10'unu kazandı, 6'sında berabere kaldı.
BÜYÜK KENETLENME
Fenerbahçe'de derbi öncesi 'onikinci adam'la takım kenetlendi. Çok sayıda taraftar, dün Samandıra'ya giderek desteğini gösterdi. Başkan Ali Koç, teknik heyete ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan, meşaleler yakıp tezahüratlar yapan sarı-lacivertli taraftarlar,aptan Volkan'a baklava ve çiçek takdim etti.
KANARYA 132-124 ÖNDE
Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugün tarihlerinde 348. kez karşı karşıya gelecek. 94 yıllık rekabette Kanarya galibiyet ve gol sayısında üstün. Sarı-lacivertliler, 132 kez yendiği rakibine 124 kez de mağlup oldu; 478 gol attı, Beşiktaş buna 436 golle karşılık verdi. Fenerbahçe, Kadıköy'de ise Kara Kartal'a 21- 18'lik üstünlük kurdu; 16 maç da berabere sonuçlandı. Kadıköy'de Fenerbahçe 76, Beşiktaş 70 kez gol sevinci yaşadı.
22 DERBİ, SADECE 4 YENİLGİ
Lıgde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 39 galibiyet aldı; 39 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 137 golüne, siyah-beyazlılar 136 golle yanıt verdi. Kanarya, rakibe ile yaptığı son 22 derbiden sadece 4'ünde mağlup oldu. Sarı-lacivertli takım, rekabetteki son 22 maçtan 11'ini kazandı, 7 kez eşitliği bozamadı.
- 24.9.2018
-
Akhisarspor - Galatasaray | CANLI
Toplam 1
Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
-
‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
-
Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
Tam zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.