Tam zamanı – Fotomaç – 24 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Eylül 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Tam zamanı

    Tam zamanı

    , için çok şey demek. Zagrep hezimetini unutturacak, lige iyice ağırlığını koyacak, Cocu rahatlayacak. F.Bahçe, ’a karşı ’de 16 maçtır yenilgisiz.

    'e tarihinin en kötü başlangıcını yaparak ilk 4 maçta 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, geçen hafta 'u deplasmanda yenerek galibiyet özlemine son vermişti. tam beyaz bir sayfa açmışken, Avrupa'da karşısında alınan 4-1'lik ağır mağlubiyet deprem etkisi yapmıştı. , bugün ise 'de 4 puan gerisinde olduğu 'la karşılaşacak. Bu maç sarı-lacivertliler için bir derbinin ve lig maçının dışında başka anlamlar da ifade ediyor.

    21.00'dekı dev mücadelede alınacak bir yenilgi, 5 haftada 9 puan kaybeden Fenerbahçe'yi lig yarışında iyice geriye düşürecek, Cocu için daha zor günler başlayacak. ise Kanarya'nın ilacı olacak. Sarı-lacivertli ekibin bu gece en büyük güvencesi tribünlerdeki destek ordusu olacak. Kadıköy'deki derbi üstünlüğü de Fenerbahçe'ye psikolojik avantaj sağlıyor. Beşiktaş'a evinde en son 2005'te yenilen Kanarya, daha sonra oynanan 16karşılaşmanın 10'unu kazandı, 6'sında berabere kaldı.

    BÜYÜK KENETLENME
    Fenerbahçe'de derbi öncesi 'onikinci adam'la takım kenetlendi. Çok sayıda taraftar, dün Samandıra'ya giderek desteğini gösterdi. Başkan , teknik heyete ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan, meşaleler yakıp tezahüratlar yapan sarı-lacivertli taraftarlar,aptan Volkan'a baklava ve çiçek takdim etti.

    KANARYA 132-124 ÖNDE
    Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugün tarihlerinde 348. kez karşı karşıya gelecek. 94 yıllık rekabette Kanarya galibiyet ve gol sayısında üstün. Sarı-lacivertliler, 132 kez yendiği rakibine 124 kez de mağlup oldu; 478 gol attı, Beşiktaş buna 436 golle karşılık verdi. Fenerbahçe, Kadıköy'de ise 'a 21- 18'lik üstünlük kurdu; 16 maç da berabere sonuçlandı. Kadıköy'de Fenerbahçe 76, Beşiktaş 70 kez gol sevinci yaşadı.

    22 DERBİ, SADECE 4 YENİLGİ
    Lıgde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 39 galibiyet aldı; 39 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 137 golüne, siyah-beyazlılar 136 golle yanıt verdi. Kanarya, rakibe ile yaptığı son 22 derbiden sadece 4'ünde mağlup oldu. Sarı-lacivertli takım, rekabetteki son 22 maçtan 11'ini kazandı, 7 kez eşitliği bozamadı.
    1. 24.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tam zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN