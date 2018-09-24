Onlar için maçın anlamı farklı!
13 futbolcu görev verilmesi durumunda ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Ali Koç ve Cocu da siftah yapacak.
İŞTE O İSİMLER: Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin, Diego Reyes, Jailson, Eljif Elmas, Yassine Benzia, İslam Slimani, Andre Ayew, Barış Alıcı ve Michael Frey, Cocu'nun görev vermesi halinde ilk derbilerini oynayacak.
BEŞİKTAŞ'TA 4 YENİ İSİM
Beşiktaş'ta da Fenerbahçe karşısında 4 futbolcu görev verilmesi halinde ilk derbisinde mücadele edecek. Sarı-lacivertli takım karşısında forma giymesi beklenen kaleci Loris Karius, Enzo Roco, Adem Ljajic ve Cyle Larin, Şenol Güneş'in görev vermesi halinde ilk derbi heyecanını yaşayacak.
RENK DEĞİŞTİRENLER: Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada 4 futbolcu eski takımına karşı forma giyecek. Gökhan Gönül, Caner Erkin, Jeremain Lens eski takımı Fenerbahçe'ye İsmail Köybaşı ise Beşiktaş'a karşı mücadele edecek.
- 24.9.2018
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Akhisarspor - Galatasaray | CANLI
Toplam 1
Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
Onlar için maçın anlamı farklı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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