Onlar için maçın anlamı farklı! – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Onlar için maçın anlamı farklı!

    Onlar için maçın anlamı farklı!

    13 futbolcu görev verilmesi durumunda ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. ve Cocu da siftah yapacak.

    Derbiler her zaman için farklıdır. Diğer maçlara pek benzemez. Beklentiler ve gerilim her zaman yüksektir. Galibiyet paha biçilmez değerdedir. Bu ayrıcalığı yaşamak büyük bir ayrıcalıktır kuşkusuz. Bugünkü derbi ise yeni isimleriyle öne çıkıyor. 'de 20 yıl başkanlık yapan 'dan koltuğu devralan ve teknik direktörlük koltuğunu emanet ettiği Phillip Cocu ilk derbisine çıkacak. Bunun yanı sıra sarı-lacivertli takım adına 9 futbolcu da ilk derbi deneyimlerine çıkacak.

    İŞTE O İSİMLER: Fenerbahçe'de kaleci , Diego Reyes, Jailson, Eljif Elmas, Yassine Benzia, İslam Slimani, Andre Ayew, Barış Alıcı ve Michael Frey, Cocu'nun görev vermesi halinde ilk derbilerini oynayacak.

    BEŞİKTAŞ'TA 4 YENİ İSİM
    'ta da Fenerbahçe karşısında 4 futbolcu görev verilmesi halinde ilk derbisinde mücadele edecek. Sarı-lacivertli takım karşısında forma giymesi beklenen kaleci Loris Karius, Enzo Roco, Adem Ljajic ve Cyle Larin, 'in görev vermesi halinde ilk derbi heyecanını yaşayacak.

    RENK DEĞİŞTİRENLER: Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada 4 futbolcu eski takımına karşı forma giyecek. , , eski takımı Fenerbahçe'ye ise Beşiktaş'a karşı mücadele edecek.
    1. 24.9.2018
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