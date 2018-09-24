Müthiş üçlü zafere hazır – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Müthiş üçlü zafere hazır

    Müthiş üçlü zafere hazır
    'de teknik direktör Phillip Cocu, hücum hattını oluşturan Slimani, Ayew ve Benzia ile görüşme gerçekleştirdi. Hollandalı çalıştırıcı "Bu maçta size çok güveniyorum. Hepiniz çok kaliteli isimlersiniz. Şimdi bunları sahada gösterme zamanı" ifadelerini kullandı. Üç futbolcu da Türk oyuncuların, maçının önemini kendilerine anlattığını belirtti. Cocu'ya bu karşılaşmada galibiyet sözü verdiler.
    1. 24.9.2018
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