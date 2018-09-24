Kırmızı tehlike
Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları son dönemde oldukça gergin geçiyor. Hakemler son 6 maçta 12 kez kırmızı kartına başvurdu. Oyunculara 46 tane de sarı çıktı.
SON DERBİYİ 5 OYUNCU TAMAMLAYAMADI
Kadıköy'de oynanan son maçtaysa Beşiktaş ve Fenerbahçe'den toplamda 5 oyuncu atılmıştı. Hatırlanacağı üzere geçen sezonki Türkiye Kupası karşılaşması çıkan olaylar nedeniyle ertelenmişti. İki takım arasında oynanan son 6 maçta atılan gol sayısının (17) neredeyse kırmızı kart sayısına yakın olduğunu, oyuncuların dikkatli olması gerektiğini söylemek gerekiyor. Ayrıca Fırat Aydınus'un da Fenerbahçe'ye 55 maçta 11, Beşiktaş'a ise 36 maçta 7 kart gösterdiğini de hatırlatalım.
3 KEZ HÜKMEN KARARI ÇIKTI | EKŞİ CEZALIYDI
Fenerbahçe ile Beşiktaş orasında oynanan derbilerde 3 kez hükmen galip kararı çıktı. İlk hükmen galibiyet 4 Mayıs 1983 tarihinde alındı. Türkiye Kupası ilk karşılaşması 1-1 biterken Mehmet Ekşi'nin sarı kart cezalısı olmasına rağmen forma giymesi nedeniyle Fenerbahçe 3-0 hükmen galip sayıldı.
YABANCI KURALI
2000-01 sezonunda Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mustafa Denizli, 61'de Türk statüsünde forma giyen Elvir Baliç'in yerine Rapaic'i oyuna dahil etti ve takımın yabancı sayısı 6'ya yükseldi. O zamanki yabancı kuralı 5+1 olduğu için federasyon maçı Beşiktaş'ın lehine 3-0 hükmen tescil etti.
SAHAYA ÇIKMADI
Geçen sezon oynanan Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşması çıkan saha olayları sebebiyle tatil edildi. Daha sonra ileri bir tarihte kaldığı dakikadan devam etmesi yönünde karar alındı. 3 Mayıs tarihinde oynanacağı açıklanan maça Beşiktaş çıkmayınca, Fenerbahçe hükmen 3-0 galip ilan edildi.
- 24.9.2018
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Akhisarspor - Galatasaray | CANLI
Toplam 1
Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
Kırmızı tehlike haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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