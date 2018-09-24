Kırmızı tehlike – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Kırmızı tehlike

    Kırmızı tehlike

    ve maçları son dönemde oldukça gergin geçiyor. Hakemler son 6 maçta 12 kez kırmızı kartına başvurdu. Oyunculara 46 tane de sarı çıktı.

    Nefesler tutuldu; 'de, ile bugün karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşma öncesinde son dönemdeki derbilerde gösterilen kırmızı kartlar oyuncuları tehdit ediyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan son 6 derbide oyuncular müthiş bir mücadele ortaya koydu ve 200'ün üzerinde faul yapıldı. Tartışma, itiş kakış hiç eksik olmadı. Hakemler bu 6 maçta iki takıma toplamda 46 çıkarken 12 da kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

    SON DERBİYİ 5 OYUNCU TAMAMLAYAMADI
    'de oynanan son maçtaysa Beşiktaş ve Fenerbahçe'den toplamda 5 oyuncu atılmıştı. Hatırlanacağı üzere geçen sezonki karşılaşması çıkan olaylar nedeniyle ertelenmişti. İki takım arasında oynanan son 6 maçta atılan gol sayısının (17) neredeyse sayısına yakın olduğunu, oyuncuların dikkatli olması gerektiğini söylemek gerekiyor. Ayrıca 'un da Fenerbahçe'ye 55 maçta 11, Beşiktaş'a ise 36 maçta 7 kart gösterdiğini de hatırlatalım.

    3 KEZ HÜKMEN KARARI ÇIKTI | EKŞİ CEZALIYDI
    Fenerbahçe ile Beşiktaş orasında oynanan derbilerde 3 kez hükmen galip kararı çıktı. İlk hükmen galibiyet 4 Mayıs 1983 tarihinde alındı. Türkiye Kupası ilk karşılaşması 1-1 biterken Mehmet Ekşi'nin sarı kart cezalısı olmasına rağmen forma giymesi nedeniyle Fenerbahçe 3-0 hükmen galip sayıldı.

    YABANCI KURALI
    2000-01 sezonunda Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. , 61'de Türk statüsünde forma giyen Elvir Baliç'in yerine Rapaic'i oyuna dahil etti ve takımın yabancı sayısı 6'ya yükseldi. O zamanki 5+1 olduğu için federasyon maçı Beşiktaş'ın lehine 3-0 hükmen tescil etti.

    SAHAYA ÇIKMADI
    Geçen sezon oynanan Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşması çıkan saha olayları sebebiyle tatil edildi. Daha sonra ileri bir tarihte kaldığı dakikadan devam etmesi yönünde karar alındı. 3 Mayıs tarihinde oynanacağı açıklanan maça Beşiktaş çıkmayınca, Fenerbahçe hükmen 3-0 galip ilan edildi.
    1. 24.9.2018
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