İşte derbinin ardından oluşan puan durumu!
Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde 6. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
Haftaya 12 puanla zirvede giren takımlardan Galatasaray, Akhisarspor'a 3-0, Kasımpaşa ise Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Medipol Başakşehir ise Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuçların ardından Medipol Başakşehir, 13 puanla liderliğe yükseldi.
HAFTANIN SONUÇLARI
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: 0-1
Bursaspor-Medipol Başakşehir: 0-0
Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 1-0
Kayserispor-Atiker Konyaspor: 0-2
Trabzonspor-Göztepe: 1-2
Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Akhisarspor-Galatasaray: 3-0
Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-1
PUAN DURUMU
Ligde 6. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|6
|4
|1
|1
|11
|3
|8
|13
|2.
|GALATASARAY
|6
|4
|0
|2
|14
|9
|5
|12
|3.
|KASIMPAŞA
|6
|4
|0
|2
|12
|10
|2
|12
|4.
|BEŞİKTAŞ
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|11
|5.
|ATİKER KONYASPOR
|6
|3
|2
|1
|10
|7
|3
|11
|6.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|6
|3
|1
|2
|6
|4
|2
|10
|7.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|6
|3
|1
|2
|8
|7
|1
|10
|8.
|ANTALYASPOR
|6
|3
|1
|2
|10
|13
|-3
|10
|9.
|GÖZTEPE
|6
|3
|0
|3
|6
|6
|0
|9
|10.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|6
|3
|0
|3
|4
|10
|-6
|9
|11.
|KAYSERİSPOR
|6
|2
|2
|2
|5
|6
|-1
|8
|12.
|TRABZONSPOR
|6
|2
|1
|3
|10
|8
|2
|7
|13.
|FENERBAHÇE
|6
|2
|1
|3
|6
|7
|-1
|7
|14.
|AKHİSARSPOR
|6
|1
|2
|3
|7
|8
|-1
|5
|15.
|BURSASPOR
|6
|0
|5
|1
|4
|5
|-1
|5
|16.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|6
|1
|2
|3
|6
|11
|-5
|5
|17.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|6
|0
|3
|3
|5
|8
|-3
|3
|18.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|6
|0
|2
|4
|5
|10
|-5
|2
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
28 Eylül Cuma:
20.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)
29 Eylül Cumartesi:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park)
30 Eylül Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova)
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
1 Ekim Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor (Osmanlı)
20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
- 24.9.2018 23:18
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
İşte derbinin ardından oluşan puan durumu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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