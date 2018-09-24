Advocaat’a RvP kurşunu! – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    ’a kurşunu!

    Advocaat’a RvP kurşunu!
    Feyenoord, 6. hafta mücadelesinde, 'nin eski hocası 'ın Utrecht'i, eski Fenerbahçeli 'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Advocaat, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta sahadan üzgün ayrılırken, Feyenoord'a sahasında 3 puanı kazandıran tek golü atan , 6. maçında 5. golüne ulaştı.
    1. 24.9.2018
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