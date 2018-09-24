21 Yaş Altı Futbol Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 1-0 yendi – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Altı 'nin 6. haftasında , yendi

    21 Yaş Altı Futbol Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 1-0 yendi

    Altı 'nin 6. haftasında oynanan derbide , yendi.

    'nde yapılan maçı sarı-lacivertli ekip, Burak Albayrak'ın attığı golle kazandı.

    Karşılaşmada 'nin A takıma transfer ettiği kaleci Berke Özer ve orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra A takımda düşünülmeyen da forma giydi. 23 yaşındaki Ozan Tufan, müsabakaya kaptan olarak çıktı.

    Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı , sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Danabaş ile sportif direktör Damien Comolli de izledi.

    Müsabakanın ardından 13 puanla ligde liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 9 puana yükseldi.

    1. 24.9.2018 19:32
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