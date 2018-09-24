Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapılan maçı sarı-lacivertli ekip, Burak Albayrak'ın attığı golle kazandı.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin A takıma transfer ettiği kaleci Berke Özer ve orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra A takımda düşünülmeyen Ozan Tufan da forma giydi. 23 yaşındaki Ozan Tufan, müsabakaya kaptan olarak çıktı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile sportif direktör Damien Comolli de izledi.

Müsabakanın ardından Beşiktaş 13 puanla ligde liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 9 puana yükseldi.