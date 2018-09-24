21 Yaş Altı Futbol Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 1-0 yendi
21 Yaş Altı Futbol Ligi'nin 6. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 1-0 yendi.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapılan maçı sarı-lacivertli ekip, Burak Albayrak'ın attığı golle kazandı.
Karşılaşmada Fenerbahçe'nin A takıma transfer ettiği kaleci Berke Özer ve orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra A takımda düşünülmeyen Ozan Tufan da forma giydi. 23 yaşındaki Ozan Tufan, müsabakaya kaptan olarak çıktı.
Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile sportif direktör Damien Comolli de izledi.
Müsabakanın ardından Beşiktaş 13 puanla ligde liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 9 puana yükseldi.
- 24.9.2018 19:32
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Ozan Tufan, U21 Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sahada
Toplam 1
Yorum
canfb u21deki oyuncular kaptan diye ozan tufan'ı örnek almasınlar.
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Yasin Göztepe'de yeniden doğdu
Toplam 2
Yorum
Ua5454 Yasin oranın topcusu zaten. Feghoulinin ölüsü yasin artı sinandan daha çok iş yapar ama terim taktı bir kere
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Arıza savunmada!
Toplam 6
Yorum
Futbol Cahili Kanımca Toure - Novak ikilisini de denemekte fayda var.
21 Yaş Altı Futbol Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 1-0 yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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