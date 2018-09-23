Fenerbahçe şampiyon! – Fotomaç – 23 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Eylül 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    şampiyon!

    Fenerbahçe şampiyon!

    Avrupa'nın sezon öncesi en önemli turnuvası olan Zadar Turnuvası'nın finalinde ile CSKA Moskova karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede rakibini 86-76 mağlup eden sarı-lacivertliler turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

    Hırvatistan'da gerçekleştirilen Zadar Turnuvası'nın finalinde Rusya'nın CSKA Moskova takımını 86-76 yenen , organizasyonu şampiyon tamamladı.

    Zadar kentinde gerçekleştirilen turnuvanın final mücadelesinde Fenerbahçe, ilk periyodu 16-10 önde geçti. İkinci periyotta etkili olan CSKA Moskova, ilk yarı sonunda skoru 34-32 lehine çevirdi.

    Çekişmeli geçen mücadelenin üçüncü periyodu 58-58 beraberlikle tamamlanırken, son çeyrekte üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe, karşılaşmayı 86-76 kazandı.

    Sarı-lacivertli ekip, turnuvada 4. kez şampiyonluğa ulaştı.

    1. 23.9.2018 23:34
    2. Güncelleme: 24.9.2018 00:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe şampiyon! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN