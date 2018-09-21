Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb ile mücadele etti. Karşılaşmayı 4-1 kaybeden Fenerbahçe'de Alper Potuk da hayal kırıklığı yarattı.

Fenerbahçe'de ilk 11'de başlayan isimler arasında Alper Potuk, kaleci Harun Tekin'den bile daha az topla buluştu. Harun Tekin 38 kez topla buluşurken Alper Potuk ise 27 kez topa dokunabildi. Bir başka deyişle Harun Tekin dışında Fenerbahçe'de en az topla oynayan oyuncu Alper Potuk oldu.





(Alper Potuk'un bu görüntüsü sosyal medyada en çok konuşulan karelerden oldu)