Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşırken sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Sahanın en az topla buluşan oyuncularından biri ise Alper Potuk oldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb ile mücadele etti. Karşılaşmayı 4-1 kaybeden Fenerbahçe'de Alper Potuk da hayal kırıklığı yarattı.
Fenerbahçe'de ilk 11'de başlayan isimler arasında Alper Potuk, kaleci Harun Tekin'den bile daha az topla buluştu. Harun Tekin 38 kez topla buluşurken Alper Potuk ise 27 kez topa dokunabildi. Bir başka deyişle Harun Tekin dışında Fenerbahçe'de en az topla oynayan oyuncu Alper Potuk oldu.
(Alper Potuk'un bu görüntüsü sosyal medyada en çok konuşulan karelerden oldu)
- 21.9.2018 09:02
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Loris Karius'un menemen keyfi
Toplam 1
Yorum
alışıyor adam idman yapıyor menemene alışıyor menemen is coming.
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Beşiktaş'tan derbi mesajı!
Toplam 2
Yorum
Cevdet Bizde kulübümüzün bu açıklamalarına canı gönülden katılıyor, hak edenin kazanmasını temenni ediyor ve iki kulübede başarılar diliyoruz...
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 54
Yorum
karado avrupada devam istenmiyor.başka açıklaması yok.
Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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