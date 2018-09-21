Maçı özetleyen kare! Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu.
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    , 'den daha az topla buluştu

    Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu

    'nde deplasmanda  ile karşılaşırken sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Sahanın en az topla buluşan oyuncularından biri ise  oldu.

    , 'nde deplasmanda ile mücadele etti. Karşılaşmayı 4-1 kaybeden Fenerbahçe'de da hayal kırıklığı yarattı.

    Fenerbahçe'de ilk 11'de başlayan isimler arasında Alper Potuk, kaleci 'den bile daha az topla buluştu. Harun Tekin 38 kez topla buluşurken Alper Potuk ise 27 kez topa dokunabildi. Bir başka deyişle Harun Tekin dışında Fenerbahçe'de en az topla oynayan oyuncu Alper Potuk oldu.

    Alper Potuk
    (Alper Potuk'un bu görüntüsü sosyal medyada en çok konuşulan karelerden oldu)

    1. 21.9.2018 09:02
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