Alex'ten Hürriyet Gücer paylaşımı – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Alex'ten paylaşımı

    Alex'ten <a href="/index/hurriyet-gucer?id=3edec3c8-60bf-402d-8552-fba246d53331" class="" rel="tag">Hürriyet Gücer</a> paylaşımı

    Alex de Souza, futbolu bıraktığını açıklayan için hesabından bir paylaşım yaptı.

    Bir dönem 'de de forma giymiş olan Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, 36 yaşında futbolu bıraktığını açıklayan için hesabından bir paylaşım yaptı. Alex, paylaşımının altına da, "Geçirdiğin tüm kariyerini kutlar, bundan sonraki saha dışı hayatında bol şans dilerim" notunu düştü.


    1. 19.9.2018 01:58
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