Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş olan Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, 36 yaşında futbolu bıraktığını açıklayan Hürriyet Gücer için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Alex, paylaşımının altına da, "Geçirdiğin tüm kariyerini kutlar, bundan sonraki saha dışı hayatında bol şans dilerim" notunu düştü.



