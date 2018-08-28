İstenmeyen kim varsa talip oldu! – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    İstenmeyen kim varsa talip oldu!

    İstenmeyen kim varsa talip oldu!
    gazetesi, Fenerbahçe Sportif Direktörü 'nin bu sezon 'de istenmeyen ne kadar oyuncu varsa talip olduğunu yazdı. Kanarya için transfer edilen İslam Slimani ve Andre Ayew dışında da Ada'da oynayan birçok isim gündeme gelmişti.
    1. 28.8.2018
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