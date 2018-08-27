RVP yine boş geçmedi – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    yine boş geçmedi

    RVP yine boş geçmedi

    'den ayrılıp kariyerinin sonunda Feyenoord'a giden gollerini sıralıyor.

    'den ayrılıp kariyerinin sonunda Feyenoord'a giden gollerini sıralıyor. 35 yaşındaki tecrübeli forvet bu sezon 3. haftada 2 gol, 1 asiste ulaştı. Geçtiğimiz hafta Excelsior maçında 1 gol, 1 asistle oynayan , dün de 5-3'lük Heerenveen galibiyetinde fileleri 1 kez sarstı.

    1. 27.8.2018
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