Fenerbahçe'den ayrılıp kariyerinin sonunda Feyenoord'a giden Robin van Persie gollerini sıralıyor. 35 yaşındaki tecrübeli forvet bu sezon 3. haftada 2 gol, 1 asiste ulaştı. Geçtiğimiz hafta Excelsior maçında 1 gol, 1 asistle oynayan RVP, dün de 5-3'lük Heerenveen galibiyetinde fileleri 1 kez sarstı.