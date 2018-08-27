RVP yine boş geçmedi
Fenerbahçe'den ayrılıp kariyerinin sonunda Feyenoord'a giden Robin van Persie gollerini sıralıyor.
Fenerbahçe'den ayrılıp kariyerinin sonunda Feyenoord'a giden Robin van Persie gollerini sıralıyor. 35 yaşındaki tecrübeli forvet bu sezon 3. haftada 2 gol, 1 asiste ulaştı. Geçtiğimiz hafta Excelsior maçında 1 gol, 1 asistle oynayan RVP, dün de 5-3'lük Heerenveen galibiyetinde fileleri 1 kez sarstı.
- 27.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
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