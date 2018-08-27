Neustadter: Utanç verici – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Neustadter: Utanç verici

    Neustadter: Utanç verici

    Sarı-lacivertli ekibin stoperi , aldıkları skorlardan hiç memnun olmadıklarını kaydetti.

    Sarı-lacivertli ekibin stoperi , aldıkları skorlardan hiç memnun olmadıklarını kaydetti. Rus savunmacı "Gol atabilsek maçlar çok daha farklı olacak. Rakip tek şutta geldi golü attı. Sezona böyle başlamak utanç verici. Taraftar arkamızda. Bu durumu değiştirmeliyiz" dedi.

    1. 27.8.2018
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