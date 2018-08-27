Neustadter: Utanç verici
Sarı-lacivertli ekibin stoperi Roman Neustadter, aldıkları skorlardan hiç memnun olmadıklarını kaydetti.
Sarı-lacivertli ekibin stoperi Roman Neustadter, aldıkları skorlardan hiç memnun olmadıklarını kaydetti. Rus savunmacı "Gol atabilsek maçlar çok daha farklı olacak. Rakip tek şutta geldi golü attı. Sezona böyle başlamak utanç verici. Taraftar arkamızda. Bu durumu değiştirmeliyiz" dedi.
- 27.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
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