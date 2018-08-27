Neustadter: Utanç verici

Sarı-lacivertli ekibin stoperi Roman Neustadter, aldıkları skorlardan hiç memnun olmadıklarını kaydetti. Rus savunmacı "Gol atabilsek maçlar çok daha farklı olacak. Rakip tek şutta geldi golü attı. Sezona böyle başlamak utanç verici. Taraftar arkamızda. Bu durumu değiştirmeliyiz" dedi.