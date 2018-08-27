Barış çalışıyor

Kanarya'nın yeni transferi Barış Alıcı, performansını yükseltmek için durmadan çalışıyor. 21 yaşındaki genç kanat oyuncusu, takımla antrenmanın dışında özel çalışmalarla şut ve pas idmanları yapıyor. Hırsı Cocu'yu memnun ediyor.