Barış çalışıyor – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Barış çalışıyor

    Barış çalışıyor

    'nın yeni transferi , performansını yükseltmek için durmadan çalışıyor.

    'nın yeni transferi , performansını yükseltmek için durmadan çalışıyor. 21 yaşındaki genç kanat oyuncusu, takımla antrenmanın dışında özel çalışmalarla şut ve pas idmanları yapıyor. Hırsı Cocu'yu memnun ediyor.

    1. 27.8.2018
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