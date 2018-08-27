Barış çalışıyor
Kanarya'nın yeni transferi Barış Alıcı, performansını yükseltmek için durmadan çalışıyor.
Kanarya'nın yeni transferi Barış Alıcı, performansını yükseltmek için durmadan çalışıyor. 21 yaşındaki genç kanat oyuncusu, takımla antrenmanın dışında özel çalışmalarla şut ve pas idmanları yapıyor. Hırsı Cocu'yu memnun ediyor.
- 27.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
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