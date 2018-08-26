Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Giden ve gelen futbolcuların olduğunu ifade eden Hollandalı teknik adam, "Bu durumu bahane olarak kullanmak hoşuma gitmiyor. Sahada oynuyorlarsa iyi skor alabilmeliler. Giuliano ve Josef gitti. Bu iki futbolcu Göztepe maçına hazırlanırken ayrıldı, yeni oyuncular geldi. Ama yeni oyuncular antrenmana katılmadı. Umuyorum sezonu tamamlayacağımız kadroya ulaşacağız. Rakipler diğer büyük takımlarla oynadıkları maçlarda da geriye çekiliyor. Ama büyük takımların yapması gereken inisiyatif almak, domine etmek, istediklerini almaktır. Futbolcular özelliklerini bilerek oynamalılar. Yeni Malatyaspor maçına göre daha ofansif oynadık. İyi bir görüntü sergiledik. Beklerimiz de katkı yaptı. Artık bazı ayarları yapmalıyız" ifadelerini kullandı.
- 26.8.2018 01:03
- Güncelleme: 26.8.2018 02:21
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
Selim Sendende senin kurdugun takimdanda sittin sene bir...olmaz,Ayaga top yapan ekici ve velburuano oynat bir devre birini ikinci yari biri 10 nr
Cocu: “Şans yanımızda değildi” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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