Rafinha’dan R.Betis’e ret – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ’dan R.Betis’e ret

    Rafinha’dan R.Betis’e ret
    , adı uzun süre ile anılan 'yı kiralamak için ile anlaştı. Betis, satın alma opsiyonunu da kabul etti ancak Brezilyalı orta saha oyuncusu pürüz çıkardı. Rafinha, Real Betis'te oynamak istemediğini bildirdi. Geçen sezonun 2. yarısını İnter'de kiralık geçiren sambacı yine de 1-2 gün düşünüp net kararını vereceğini söyledi.
    1. 25.8.2018
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