Hayalleri için geldi

Kanarya, İslam Slimani'nin ardından bir forveti daha kadrosuna kattı. Daha önce anlaşma sağlanan İsviçreli golcü Michael Frey, imza atıp resmen Fenerbahçeli olmak için dün saat 14.00'te İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli kulüp transferi resmen kamuoyuna duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İsviçre'nin FC Zürich takımında forma giyen 24 yaşındaki santrfor Michael Frey'i bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Oyuncunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından, 4 yıllık sözleşme imzalanacaktır" denildi.



OYNADIĞIM HER TAKIMDAN BÜYÜK

Frey, büyük hayalleri olan bir futbolcu... Daha önce bir röportajında, "Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olmak istiyorum. Bunun için de önce İsviçre'nin en iyi golcülerinden biri olmam gerekiyor" demişti. Ancak Frey, oynadığı takımlarda bir türlü aşama kaydedemedi. Young Boys, Lille, Luzern ve Zürih'te beklenen gol sayılarına ulaşamadı. Fenerbahçe'ye gelmek istemesinin en büyük nedeni, kademe atlamaktı. Frey, "Fenerbahçe daha önce oynadığım tüm takımlardan daha büyük. Burada gelişeceğime inanıyorum. Her şeyimi vereceğim, gollerimi bundan sonra artık Fenerbahçe için atacağım" dedi.

2.8 KULÜBÜNE 1.5 KENDİSİNE

Geride kalan sezon Zürich formasıyla 36 karşılaşmada 16 gol (12'si lig) kaydeden Frey için Fenerbahçe'nin 2.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Kariyerinde 235 maça çıkıp 75 gol atan, 31 de asist yapan 1.89 boyundaki oyuncunun sezon başına alacağı ücretin ise 1.5 milyon euro olduğu belirtiliyor.



ÇOK MUTLUYUM

Dün saat 14.00'te Atatürk Havalimanı'na inen Michael Frey, çok mutlu olduğunu belirtirken, "Hayallerim beni buraya sürükledi" dedi. Frey; Soldado ve Slimani'nin ardından Kanarya'nın üçüncü golcüsü oldu.



TEKNİĞİ İYİ - MİNİ YORUM | MERT AYDIN

Frey, uzun boyu ve atletik yapısıyla tam bir modern santrfor fiziğinde. Hırslı, agresif ve golü isteyen bir oyuncu; tekniği de yerinde. Ancak hiçbir zaman level atlayamadı. Cocu istediğine göre mutlaka onunla ilgili bir projesi vardır. Takım içinde iki büyük rakibi var; Soldado ve Slimani... İşi zor ama verilen şansları iyi değerlendirirse iyi iş çıkarabilir.



BİR BAKIŞTA FREY

-Genç yaşta kendisini parlatmayı başaran Frey, Young Boys ile A takıma çıkmasının ardından 2014/15 sezonunda 3 milyon euro'ya Lille'e transfer oldu.



-Frey,? Lille'de büyük bir şanssızlık yaşadı. Takımın değişmezlerinden biri olduğu sezonun 21. haftasında bileğini kırdı. Geri döndüğünde de hoca değişmişti ve takımdan ayrılmak zorunda kaldı.



-2016'nın ocak ayında Luzern'e kiralık giden Frey, 2016 yazında 500 bin euro bonservis bedeli ile Young Boys'a geri döndü, 1 yıl sonra ise 400 bin euro karşılığında Zürich'e transfer oldu.



-Sahada enerjik bir görüntüsü olan Frey'e, fazla koştuğu için "çim biçme makinesi" lakabı takılmış. İsviçreli golcü, "Küçükken sahada durmadan koşardım; çünkü bu gücüm fazlasıyla vardı" diyor.



Resım yapmayı çok seven Frey, bunların dışında fitness yapmaktan ve spor salonunda vakit geçirmekten büyük keyif alıyor.



Ona göre dünyanın en iyi forveti Ronaldo. Ancak Diego Costa, Cavani, Suarez'i kişisel olarak daha çok beğeniyor. "Bu isimler defansif olarak da mücadele veriyorlar ve takım için savaşıyorlar" görüşünde.