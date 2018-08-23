Performansı yetersiz – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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HEPSİ
    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Performansı yetersiz

    Performansı yetersiz
    Kanarya'nın büyük umutlarla transfer ettiği Andre Ayew henüz kalitesini sahaya yansıtabilmiş değil. Ligde 2 maçta forma bulan Ganalı futbolcu, gol veya asist üretemedi. Maç başı 2.5 şut atarken bunlarda da isabet yakalayamadı. Dripling oranı 0.5'ta kaldı. Cocu, 'u ön plana aldı.
    1. 23.8.2018
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