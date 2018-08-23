Önce stoper! – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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HEPSİ
    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Önce stoper!

    Önce stoper!
    Teknik direktör Cocu transferde önceliğin savunmaya verilmesini istedi. Tecrübeli hoca, Al Nassr'a satılan Giuliano'nun yerine elinde , Valbuena, Ayew, Eljif ve gibi çok sayıda alternatif olduğunu dile getirerek, Comolli'den ilk olarak bir stoper alınmasını talep etti
    1. 23.8.2018
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