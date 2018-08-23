Fenerbahçe'den Josef de Souza açıklaması – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    'den Josef de açıklaması

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den Josef de <a href="/index/souza?id=28b39ee8-047f-43f1-a71c-0aac0bd00c51" class="" rel="tag">Souza</a> açıklaması

    Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Josef de ile ilgili transfer iddialarını yalanladı.

    Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

    "Futbolcumuz Josef de 'ya bir teklif yapıldığı ve kulübümüzün bu teklifi kabul ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

    Josef de takımımız için önemli bir yere sahip olup; kulübümüzün, futbolcumuza dair böyle bir planlaması bulunmamaktadır.

    Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız."

    1. 22.8.2018 18:41
    2. Güncelleme: 23.8.2018 02:03
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