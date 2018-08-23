Beto dönüyor – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    dönüyor

    Beto dönüyor
    Kanarya'nın rakibi 'de kaleci ve Poko'nun cezaları sona erdi. 2 maç ceza alan Andre Castro ise bu hafta da forma giyemeyecek. Ayrıca stoper Kadu, orta saha Atakan'ın sakatlıkları sürüyor. Nabil Ghilas'ın bu hafta da kadroya alınma ihtimali düşük.
    1. 23.8.2018
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