QPR’dan Topal için görüşme talebi – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ’dan Topal için görüşme talebi

    <a href="/index/qpr?id=0166cde9-7d90-43ce-a959-eb4b884c55ea" class="" rel="tag">QPR</a>’dan Topal için görüşme talebi
    F.BAHÇE'ye piyangosu… Daha önce defalarca 'de oynamak istediğini açıklayan Topal'a eski bir takımı olan 'dan teklif geldi. ekibinin Topal için F.Bahçe'den görüşme talebinde bulunduğu bildirildi.
    1. 22.8.2018
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