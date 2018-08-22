Barış ilgiden çok memnun – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Barış ilgiden çok memnun

    Barış ilgiden çok memnun
    SEZONUN ilk haftasındaki karşılaşmasında ilk kez taraftarın önüne çıkan ve geçer not alan Barış Alıcı, sarı-lacivertlilerin gösterdiği ilgiden memnun. Genç futbolcu, gittiği yerlerde Fenerbahçeli taraftarların kendisine destek verdiğini ve bunun da öz güvenini yükselttiğini söyledi. Hep aynı azimle çalışarak kulübün efsanlerinden olmak istediğini kaydeden Barış, "Önümde çok uzun bir yol var. için elimden gelenin fazlasını vermek istiyorum" dedi.
    1. 22.8.2018
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