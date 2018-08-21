Niye kötü oynuyoruz? – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Niye kötü oynuyoruz?

    Niye kötü oynuyoruz?

    Şampiyonlar Ligi’ne veda eden ’nin ’a da yenilmesi moralleri bozdu. Comolli’den kötü oyunla ilgili rapor istenecek.

    Başkan 'un yeni bir teknik direktör ve sisteme geçilmesi nedeniyle takıma süre tanısa da alınan sonuçlardan memnun olmadığı belirtiliyor. Sarı- lacivertli yönetimin, etkisiz futbolun nedenlerini sorguladığı öğrenildi. Özellikle Malatyaspor deplasmanında gol bir yana pozisyona dahi girilmesinde sıkıntı yaşanması dikkat çekmişti. Taraftarlara bayrama moralsiz girmesine üzülen yönetimin, kötü oyunla ilgili sportif direktör Damien Comolli'den rapor istemesi bekleniyor. Ayew'in düşük performansı, Eljif'in son maçta neden oynatılmadığı, kalede genç Berke'ye şans verilmesi, Comolli'ye iletilecek soru ve konular arasında yer alıyor.
    1. 21.8.2018
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