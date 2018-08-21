Göztepe hazırlığı başladı – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    hazırlığı başladı

    Göztepe hazırlığı başladı
    SÜPER Lig'in 3. haftasında ile karşılaşacak olan F.Bahçe, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından dün yaptığı antrenmanla başladı. İdmanda Malatyaspor maçında ilk 11'de görev alan oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptılar. Diğer futbolcular ise, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas organizasyonları çalıştılar. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Sarı-lacivertliler hazırlıklara bugün devam edecek.
    1. 21.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göztepe hazırlığı başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN