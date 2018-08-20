‘Ferdi çok yanlış yaptı’ – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ‘Ferdi çok yanlış yaptı’

    ‘Ferdi çok yanlış yaptı’
    Hollandalı spor yazarı Michael Ball, 'nun 'ye giderek yanlış bir tercih yaptığını söyledi. Ball "Kadroya bile giremiyor. 'da kalsa düzenli forma şansı bulurdu. F.Bahçe'de Cocu'nun ona bir şans vermesi mümkün değil" diye konuştu.
    1. 20.8.2018
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