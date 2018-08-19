Şanssız Slimani – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Şanssız Slimani

    Şanssız Slimani

    Leicester City’den kiralanan Cezayirli yıldız, Malatya maçında bir an olsun durmadı. Kafayla 3, ayakla 1 müsait durumda golü bulamadı

    'nin Leicester City'den renklerine bağladığı ilk maçına deplasmanında çıktı. Kanarya'nın ilk yarıda hücumda etkisiz kaldığı bölümde Cezayirli yıldız istediği topları alamazken ikinci 45 dakikada önemli fırsatları harcadı. Slimani ilk yarıda çok da kolay olmayan pozisyonlarda 2 kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı. İkinci yarıda ise Şener'in nefis ortasında 2 metreden topa istediği gibi vuramadı. Kafasını sıyıran top auta gitti. Slimani buna rağmen maç boyunca çok istekliydi. Güçlü fiziğiyle meşin yuvarlağı ileride tutmayı başarırken hücumların akışkan olmasını sağlayan isimlerin başında geldi. Gol harici bir forvetin yapması gereken her şeyi sahaya yansıttı ancak fileleri havalandıramayınca performansı vasatta kaldı. Sarı-lacivertliler, İslam Slimani'nin ilk maçında takım arkadaşlarıyla zaman zaman uyum sorunu yaşadığı kaydederken yine de mücadele gücüyle olumlu katkı vereceğini ifade ettiler. Slimani maç sonu sahayı üzgün terk etti.
    1. 19.8.2018
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