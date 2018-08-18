Valbuena derdi – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Valbuena derdi

    Valbuena derdi
    F.Bahçe'nin 'dan büyük umutlarla aldığı geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde teknik direktör tarafından 'hamle oyuncusu' olarak kullanılmıştı. Kocaman bu kararıyla eleştiri de almıştı. Phillip Cocu, Fransız yıldızı direkt 11'de oynatıyor ancak Valbuena performansıyla şu ana kadar ne hocasını ne de camiayı mutlu edebilmiş değil. Stoper ve 8 numara transferi için kaynak arayan sarı-lacivertli yönetimin iyi bir teklif gelmesi halinde Valbuena'yı satabileceği dahi konuşuluyor. 33 yaşındaki kanat oyuncusunun bölgesinde Ferdi, Nabil Dirar, , Andre Ayew, Aatıf gibi forma giyebilecek birçok alternatif isim yer alıyor.
    1. 18.8.2018
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