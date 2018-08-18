Her şey 10'un için – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Her şey 10'un için

    Her şey 10'un için

    Sezonu zaferiyle açan sarı-lacivertliler, bugün de ’yı yenerse ligde üst üste 10. maçını kazanmış olacak

    , 'in 2. haftasında bugün deplasmanda Evkur 'la karşılaşacak. Geçen hafta sahasında 'u 2-1 yenerek sezona mutlu başlayan sarı-lacivertliler, hafta içinde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz temsilcisi 'ya elendi. Turun moral bozukluğunu üzerinden atıp taraftarını yeniden mutlu etmek isteyen Kanarya, bugün de kazanırsa ligde oynadığı üst üste 10. maçtan da zaferle ayrılmış olacak. Fenerbahçe ligde ayrıca 11 haftadır maç kaybetmiyor. Son olarak 4 Mart'ta Akhisarspor'a kaybeden sarı-lacivertliler, son 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Yeni Malatyaspor da Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. Deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yenen ekibi, lige 3 puanla başladı.

    İLK KEZ TARAFTARI ÖNÜNDE
    YENİ Malatya Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek. Sezonu 'de açan Malatyaspor, F.Bahçe maçıyla bu sezon kez taraftarı önüne çıkacak.

    1. 18.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Her şey 10'un için haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN