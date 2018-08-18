Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında bugün deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Geçen hafta sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerek sezona mutlu başlayan sarı-lacivertliler, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz temsilcisi Benfica'ya elendi. Turun moral bozukluğunu üzerinden atıp taraftarını yeniden mutlu etmek isteyen Kanarya, bugün de kazanırsa ligde oynadığı üst üste 10. maçtan da zaferle ayrılmış olacak. Fenerbahçe ligde ayrıca 11 haftadır maç kaybetmiyor. Son olarak 4 Mart'ta Akhisarspor'a kaybeden sarı-lacivertliler, son 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Yeni Malatyaspor da Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. Deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yenen Malatya ekibi, lige 3 puanla başladı.



İLK KEZ TARAFTARI ÖNÜNDE

YENİ Malatya Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Sezonu İzmir'de açan Malatyaspor, F.Bahçe maçıyla bu sezon ilk kez taraftarı önüne çıkacak.