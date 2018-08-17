Bayramlaşma 23 Ağustos’ta – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    <a href="/index/bayramlasma?id=0250e260-7d6d-45dc-b42c-a8e686b7aeac" class="" rel="tag">Bayramlaşma</a> <a href="/index/23-agustos?id=b4529690-6956-46a6-b8fd-5da220f5e836" class="" rel="tag">23 Ağustos</a>’ta
    'de gelenekselleşen töreniyle ilgili dün kulüpten resmi açıklama yapıldı. Sarı-lacivertlilerin, Kurban Bayramı'nın 3. günü olan Perşembe, Tesisleri'nde bir araya geleceği belirtildi. törenin 10.30'da başlayacağı da kaydedildi.
    1. 17.8.2018
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