Volkan Demirel yaktı! – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    yaktı!

    Volkan Demirel yaktı!

    Tecrübeli file bekçisi yediği golde büyük hata yaptı Taraftarlar sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

    Sarı-lacivertli takımın kaptanı , yediği golde tecrübesine yakışmayan bir hataya imza attı. Gedson ile karşı karşıya kaldığı anda kalesinden çıkmakta geç ve ağır kalan Volkan bu nedenle topu ağlarından çıkardı. Volkan 42. dakikada da Ferreyra ile yaşadığı pozisyonda rakibini kaçırıp arkasından koştu ve kaleyi boş bıraktı. Şansa Ferreyra'nın şutunda top yan ağlarda kaldı. Volkan'ın hatalarına taraftarları da oldukça sert tepkiler verdiler. Sarı-lacivertli futbolseverler, sosyal medyada tecrübeli kaleciyi eleştiri yağmuruna tuttular.
    1. 15.8.2018
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