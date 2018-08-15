Kasapoğlu tribünde – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Kasapoğlu tribünde

    Kasapoğlu tribünde
    GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 'nin ile oynadığı rövanş maçını izlemek için Ülker Stadı'na geldi. Kasapoğlu'na protokol tribününde Başkan Vekili eşlik etti.
    1. 15.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kasapoğlu tribünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN