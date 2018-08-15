Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
Fenerbahçe Kulübü, yeni transferi Islam Slimani için yarın imza töreni düzenleneceğini açıkladı.
Yeni transferimiz Islam Slimani'nin imza töreni ve basın toplantısı, 16 Ağustos 2018 Perşembe günü (yarın) saat 14.00'te, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir.
Basın mensuplarının bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
- 15.8.2018 15:44
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Ünal Karaman: "Şampiyon olmadan bırakmam"
Toplam 14
Yorum
TFF son zamanlarda duyduğum en komik laf amma güldüm be çok yaşa emi ünal hoca
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Taraftarlar stattan ayrılmadı Ali Koç takımı sahaya getirdi
Toplam 22
Yorum
temel dogru fb nin elenmesine cok sevindim cünkü türkiyede sangi fb baska takim yok iyi oldu
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Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım
Toplam 8
Yorum
Ahmet hehehe..Adamsınnnnnnn
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