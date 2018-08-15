Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!

    Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!

    Fenerbahçe Kulübü, yeni transferi Islam Slimani için yarın imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

    Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama şu şekilde:

    Yeni transferimiz Islam Slimani'nin imza töreni ve basın toplantısı, 16 Ağustos 2018 Perşembe günü (yarın) saat 14.00'te, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir.

    Basın mensuplarının bilgisine sunarız.

    FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
    1. 15.8.2018 15:44
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'den Slimani açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN