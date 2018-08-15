Benfica başkanı gelmedi – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    başkanı gelmedi

    Benfica başkanı gelmedi
    KANARYA ile dün Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında karşı karşıya gelen 'da başkan Luis Filipe Vieira, 'a gelmedi. Perşembe gününden bu yana hastanede yatan Pereira deplasmanına gelemedi. Portekiz kulubünden yapılan açıklamada "Başkanımızın dinlenmeye ve tıbbi takibe ihtiyacı var" denildi.
    1. 15.8.2018
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