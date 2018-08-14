Slimani’ye büyük ilgi – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Slimani’ye büyük ilgi

    Slimani’ye büyük ilgi

    - maçında sarı-lacivertli taraftarlar Islam Slimani’ye yoğun ilgi gösterdi.

    ile arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu 2. maçını yeni transfer Islam Slimani de takip ediyor. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Slimani, şaşkınlığını gizleyemedi. Slimani taraftarların fotoğraf çektirme isteğini ise geri çevirmedi.

    1. 14.8.2018 22:10
    2. Güncelleme: 14.8.2018 22:11
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