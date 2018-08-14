Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne hasret – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    'ne hasret

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> <a href="/index/sampiyonlar_ligi?id=23900725-df76-4604-8a6d-605adaf70983" class="" rel="tag">Şampiyonlar Ligi</a>'ne hasret

    'nden 3. ön eleme turunun rövanşında Portekiz'in takımıyla 1-1 berabere kalarak elenen , hedefinde başarılı olamadı.

    Turun ilk maçında deplasmanda 'ya 1-0 yenilen, Ülker Stadı'nda konuk ettiği rakibiyle 1-1 berabere kalan , hasretini 10 sezona çıkardı.

    , maçta 26. dakikada Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra turu geçmek için yemeden 3 gol ihtiyacı olan , taraftarının desteğini arkasına alarak devrenin sonunda Benfica kalesinde baskı kurdu. Bu baskı 45+1. dakikada 'un golüyle sonuçlandı ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.

    İkinci yarıda Fenerbahçe, tur için gerekli olan golleri atamadı ve maç 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 'nden elendi.

    Fenerbahçe son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmıştı.

    UEFA AVRUPA LİGİ'NE KATILACAK
    Fenerbahçe, bu sezon yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

    Bu sezon değişen statü gereği, 3. ön eleme turunda elenen sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme turu oynamadan direkt gruplara kaldı.

    TÜRKİYE'Yİ SADECE GALATASARAY TEMSİL EDECEK
    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon da tek takımla temsil edilecek.

    Geçen yıl 'i şampiyon tamamlayan , sarı-lacivertlilerin Benfica'ya elenmesiyle gruplarda yer alan tek Türk takımı olacak.

    Türk takımları en son 2008-2009 sezonunda 2 takımla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilmişti.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 4 ÖN ELEMEYİ GEÇEMEDİ
    Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi için oynadığı son 4 ön eleme turunu da geçemedi.

    Sarı-lacivertliler 2013-2014 sezonu play-off turunda Arsenal'e, 2015-2016'da 'e, 2016-2017'de de Monaco'ya elenmişti. Bu sezon da Benfica'yı geçemeyen Fenerbahçe, bu kulvarda son olarak 2013-2014'te 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Salzburg takımını elemişti.

    ALPER POTUK'TAN 6,5 AY SONRA GOL
    Fenerbahçeli futbolcu , 6,5 ay sonra resmi bir maçta gol sevinci yaşadı.

    Maça santrfor olarak başlayan Alper, 45+1. dakikada takımının tek golünü kaydetti. Alper, 3 Şubat'ta 'de 'ne attığı golden sonra ilk kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

    TARAFTARLARDAN MORAL
    Fenerbahçeli taraftarlar, elenmelerine rağmen takıma maçtan sonra moral verdi.

    Maçın sonunda futbolcuları tribüne davet eden taraftarlar, oyuncuları alkışlayarak soyunma odasına gönderdi.

    Maraton üst tribündeki taraftarlar uzun süre tezahüratlar yaparak tribünden ayrılmadı. Maçın bitmesinden yarım saat sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanı 'un talimatıyla futbolcular tekrar sahaya çıkarak kendilerine destek veren taraftarlara doğru giderek onları selamladı.

    BENFİCA YİNE TURU GEÇTİ
    Benfica, Avrupa'da eleme turlarında 5. kez karşılaştığı Türk takımları karşısında yine elenmedi.

    Benfica, 1975-1976 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, 2012-2013'te UEFA Avrupa Ligi'nde, bu sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'yi eledi. Portekiz temsilcisi, 2011-2012'de UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor'u, 1980-1981 sezonu Kupa Galipleri Kupası'nda ise Altay'ı geçmişti.

    1. 15.8.2018 00:35
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