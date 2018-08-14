Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında Benfica'yı konuk ediyor! – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    1-0'ın rövanşında 'yı konuk ediyor!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> 1-0'ın rövanşında <a href="/index/benfica?id=5defb1aa-ab14-4f88-b8af-03449121d037" class="" rel="tag">Benfica</a>'yı konuk ediyor!

    İki farklı galibiyet, Şampiyonlar Ligi yolunda temsilcimize play-off oynama hakkı getirecek. ’de 50 bin taraftarını arkasına alacak olan Kanarya’da cezası biten Josef ilk 11’de

    , Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında bugün Portekiz ekibi 'yı ağırlayacak. 21.00'de başlayacak mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Kanarya, rakibini elemesi durumunda play-off turuna yükselecek. Temsilcimizin 'yı elemesi için sahadan en az iki farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Sarı-lacivertliler, 90 dakikayı 1-0 önde tamamlarsa maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da gol olmazsa tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. , turu geçmesi durumunda playoff'ta PAOK-Spartak eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yunan ekibi PAOK, Rus rakibini sahasındaki ilk maçta 3-2 yenmişti. Bu karşılaşmanın rövanşı da bugün saat 20.30'da oynanacak. Sarı-lacivertliler, Benfica'ya elenmesi durumunda ise Avrupa Ligi gruplarına gidecek. 3 maçlık cezası biten Josef de Souza, bugün sahada. Sakatlığı nedeniyle ilk maçta oynayamayan Andre Ayew de ilk 11'de. maçında yedek kalan Dirar'ın ise Barış'ın yerine bu kez ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

    SAHASINDA SON 12 MAÇTA TEK YENİLGİ
    Fenerbahçe, 'de Avrupa kupalarındaki son 12 maçta tek yenilgi gördü. Sarılacivertliler, seyircisi önündeki son 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu periyotta tek yenilgi Vardar önünde geldi. İşte Kanarya'nın grafiği:


    ?SON ÜÇ ELEMEYİ GEÇEMEDİ
    Sarı-lacivertliler, Kupa 1'de son üç elemeyi geçemedi. Sırasıyla Arsenal, 'le ve Monaco'ya elendi. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 15 kez ön eleme oynayan Kanarya, 8 kez tur geçti, 7 elemede ise tur atlayamadı.

    BU İYİ: JONAS YİNE YOK
    Benfica'nın hocası Rui Vitoria, Fenerbahçe karşısında ilk maçta oynatmadığı tecrübeli golcü Jonas'ı rövanşta da kadroya dahil etmedi. 'a transferi söz konusu olduktan sonra vazgeçip kalmaya karar veren Brezilyalı yıldızın dışında bir diğer forvet Seferovic de kadroya alınmadı. Jonas, geçen sezonu 36 golle kapamıştı.

    20 YILLIK LANET!
    Kanarya, Avrupa kupaları tarihinde daha önce ilk karşılaşmaları kaybettiği 29 tur mücadelesinin 28'inde elenmekten kurtulamadı. Sarı-lacivertli takım, sadece 1998-1999 sezonunda ilk maçta kaybetmesine rağmen Göteborg'u elemişti. Fenerbahçe, 20 yıl önce temsilcisini 2-1'in rövanşında 'da Baliç'in golüyle 1-0 yenip, Kupası'nda ön eleme turunu geçmişti.

    FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KARNESİ



    'ŞİKE' AÇIKLAMASI
    Benfica, geçen sezon Aves forması giyen oyunculara 10 bin euro teklif edildiği yönündeki haberleri yalanladı. Açıklamada "Benfica olarak hukuka aykırı hiçbir eylemin içerisinde bulunmamaktayız. Teşvik haberleri tamamen gerçek dışıdır" denildi.

    BU YOLLAR KAPALI
    Maç nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. Saat 17.00'den itibaren Recep Peker Caddesi'nin Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar olan kısmı ile Kördere Sokağı araç trafiğine kapalı olacak.
    1. 14.8.2018
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