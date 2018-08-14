Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında Benfica'yı konuk ediyor!
İki farklı galibiyet, Şampiyonlar Ligi yolunda temsilcimize play-off oynama hakkı getirecek. Kadıköy’de 50 bin taraftarını arkasına alacak olan Kanarya’da cezası biten Josef ilk 11’de
SAHASINDA SON 12 MAÇTA TEK YENİLGİ
Fenerbahçe, Kadıköy'de Avrupa kupalarındaki son 12 maçta tek yenilgi gördü. Sarılacivertliler, seyircisi önündeki son 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu periyotta tek yenilgi Vardar önünde geldi. İşte Kanarya'nın Kadıköy grafiği:
?SON ÜÇ ELEMEYİ GEÇEMEDİ
Sarı-lacivertliler, Kupa 1'de son üç elemeyi geçemedi. Sırasıyla Arsenal, Shakhtar Donetsk'le ve Monaco'ya elendi. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 15 kez ön eleme oynayan Kanarya, 8 kez tur geçti, 7 elemede ise tur atlayamadı.
BU İYİ: JONAS YİNE YOK
Benfica'nın hocası Rui Vitoria, Fenerbahçe karşısında ilk maçta oynatmadığı tecrübeli golcü Jonas'ı rövanşta da kadroya dahil etmedi. Suudi Arabistan'a transferi söz konusu olduktan sonra vazgeçip kalmaya karar veren Brezilyalı yıldızın dışında bir diğer forvet Seferovic de kadroya alınmadı. Jonas, geçen sezonu 36 golle kapamıştı.
20 YILLIK LANET!
Kanarya, Avrupa kupaları tarihinde daha önce ilk karşılaşmaları kaybettiği 29 tur mücadelesinin 28'inde elenmekten kurtulamadı. Sarı-lacivertli takım, sadece 1998-1999 sezonunda ilk maçta kaybetmesine rağmen Göteborg'u elemişti. Fenerbahçe, 20 yıl önce İsveç temsilcisini 2-1'in rövanşında İstanbul'da Baliç'in golüyle 1-0 yenip, UEFA Kupası'nda ön eleme turunu geçmişti.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KARNESİ
'ŞİKE' AÇIKLAMASI
Benfica, geçen sezon Aves forması giyen oyunculara 10 bin euro teklif edildiği yönündeki haberleri yalanladı. Açıklamada "Benfica olarak hukuka aykırı hiçbir eylemin içerisinde bulunmamaktayız. Teşvik haberleri tamamen gerçek dışıdır" denildi.
BU YOLLAR KAPALI
Maç nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. Saat 17.00'den itibaren Recep Peker Caddesi'nin Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar olan kısmı ile Kördere Sokağı araç trafiğine kapalı olacak.
- 14.8.2018
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Ünal Karaman: “Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık”
Toplam 10
Yorum
TsKlüp istediğin pozisyonları yakalayamadın değil yakalatmadılar..oofff gene başa döndük.bu orta saha nerede arkadaş tatildemi?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici iyiki de yapmamışlar ! o transfer paralarının nakitmi yatırıldığını zannediyorsun ? marstamı yaşıyorsun ? nereden bulacaklar o kadar nakiti?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici dövizin fiyatı ikiye katlandı yıl sonu üçe de katlanabilir ! ona göre 1.5 milyon senelik ücretten fazlasını vermeyin ! istemeyen gelmesin !
Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında Benfica'yı konuk ediyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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