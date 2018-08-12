Volkan Demirel: "Benfica maçı çevrilemeyecek bir skor değil"
Fenerbahçe'nin Kaptanı Volkan Demirel Benfica maçı için, "Çevrilemeyecek bir skor değil" ifadelerini kullandı.
"Çevrilemeyecek bir skor değil"
Benfica maçı için çevrilemeyecek bir skor olmadığını söyleyen Volkan Demirel, "Sahaya çıkıp tutu geçmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İlk maçları Benfica'yı çok iyi analiz etmiştik. İlk maç çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İkinci yarıda yorgunluk ve onların baskısıyla birlikte golü yedik. Burada maç farklı olacaktır. Taraftarımızla beraber turu geçmek için çabalayacağız" şeklinde konuştu.
"VAR sistemi doğru kararın çıkması için güzel uygulama"
VAR sistemi doğru kararın çıkması için güzel bir uygulama olduğunu belirten Demirel, "Bugün 1 tane penaltı verildi ama VAR sistemi incelendikten sonra ofsayt kararı verildi. Bu da futbolcular adına mutluluk verici. Yoksa bakıldığında burada iki takımda beraberlikle ayrılabilirdi. Güzel bir maç oldu hem Bursaspor adına hem de bizim adımıza bütün takımlara başarılar diliyorum. İnşallah bizim istediğimiz gibi bir sezon olur" dedi.
"Sıkıntı, stres ve baskı hatalara neden oluyor"
Sıkıntı, stres baskı hatalara neden olduğunu söyleten Demirel, "Allah'tan herhangi bir sıkıntı olmadı. Gerçek Fenerbahçe taraftarı budur. Onlar olduğu zaman biz daha kuvvetliyiz. umarım bütün sezon boyunca böyle desteklerle. Onların yokluğu ise bizi eksiklik hissettirir. Hem beraber bu sezonu güzelde bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 12.8.2018 01:18
- Güncelleme: 12.8.2018 02:07
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
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Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
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Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
Volkan Demirel: "Benfica maçı çevrilemeyecek bir skor değil" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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