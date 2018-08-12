Kadıköy böyle güzel – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    böyle güzel

    Kadıköy böyle güzel

    ’de dün gece öyle bir atmosfer vardı ki; taraftarlar tribünde, futbolcular sahada coştu. Başkan ile birlikte başlayan değişim tribünlere de yansıdı.

    'de dün gece öyle bir atmosfer vardı ki; taraftarlar tribünde, futbolcular sahada coştu. Başkan ile birlikte başlayan değişim tribünlere de yansıdı. Fenerbahçeli taraftarlar, Sezonu'nun ilk haftasında Ülker Stadı'nda boş yer bırakmadı. Tribünlerdeki yerini alan 40 bin taraftar, başlangıç düdüğünden bitime kadar susmadı. Sarı-lacivertliler, ' büyüktür, küfür etmez' yazılı kartonlar açarken, Lefter Küçükandonyanis de unutulmadı. Tribünde efsanenin resminin yer aldığı, 'Rahat uyu Lefter, şampiyon Fener' yazılı bir kareografi yapıldı. Kadıköy'de Ali Koç'a da büyük sevgi gösterisi vardı. Taraftarlar uzun süre, "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" tezahüratı yaptı.

    1. 12.8.2018
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