Kadıköy böyle güzel
Kadıköy’de dün gece öyle bir atmosfer vardı ki; taraftarlar tribünde, futbolcular sahada coştu. Başkan Ali Koç ile birlikte başlayan değişim tribünlere de yansıdı.
Kadıköy'de dün gece öyle bir atmosfer vardı ki; taraftarlar tribünde, futbolcular sahada coştu. Başkan Ali Koç ile birlikte başlayan değişim tribünlere de yansıdı. Fenerbahçeli taraftarlar, Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk haftasında Ülker Stadı'nda boş yer bırakmadı. Tribünlerdeki yerini alan 40 bin taraftar, başlangıç düdüğünden bitime kadar susmadı. Sarı-lacivertliler, 'Fenerbahçe büyüktür, küfür etmez' yazılı kartonlar açarken, Lefter Küçükandonyanis de unutulmadı. Tribünde efsanenin resminin yer aldığı, 'Rahat uyu Lefter, şampiyon Fener' yazılı bir kareografi yapıldı. Kadıköy'de Ali Koç'a da büyük sevgi gösterisi vardı. Taraftarlar uzun süre, "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" tezahüratı yaptı.
- 12.8.2018
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
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Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
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Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
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