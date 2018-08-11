Fenerbahçe Ülker Stadı, Lefter fotoğraflarıyla donatıldı – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Stadı, Lefter fotoğraflarıyla donatıldı

    Fenerbahçe Ülker Stadı, Lefter fotoğraflarıyla donatıldı

    Stadı’nın protokol ve basın girişindeki fotoğraflar sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu fotoğrafları ile değiştirildi.

    Lefter Küçükandontadis Sezonu dolayısıyla Stadı'ndaki fotoğraflar değiştirildi. Protokol ve Basın girişinin olduğu noktada daha önce futbolcuların yer aldığı fotoğrafların yerine sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Lefter'in fotoğrafları konuldu.
    1. 11.8.2018 20:34
    2. Güncelleme: 11.8.2018 20:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe Ülker Stadı, Lefter fotoğraflarıyla donatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN